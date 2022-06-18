ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 4 adet arttı. Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 10-17 Haziran haftasında önceki haftaya göre 4 adet artışla 584'e yükseldi. ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 211 adet arttı. Perşembe gününü 119,81 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 113,61 dolar seviyesinde tamamladı. Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 110,48 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 107,59 dolar seviyesinde tamamlamıştı. AA / Murat Temizer - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Baker Hughes Ekonomi Haberler

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