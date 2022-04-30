ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AA - Gülşen Çağatay - Ekonomi
 - Güncelleme:
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 3 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 23-29 Nisan döneminde, önceki haftaya göre 3 adet artışla 552'ye yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 210 adet arttı.

Perşembe gününü 107,22 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma gününü 106,60 dolar seviyesinde tamamladı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise cuma gününü 104,69 dolar düzeyinde kapattı. WTI tipi ham petrol perşembe gününü 105,02 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Gülşen Çağatay - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Petrol, dolar, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title