ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
 - Güncelleme:
ABD'nin petrol sondaj kulesi sayısı arttı

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

ABD'de petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 2 adet arttı.

Petrol sahası hizmetleri şirketi Baker Hughes'un yayımladığı haftalık verilere göre, ülkedeki petrol sondaj kulesi sayısı 9-15 Nisan döneminde, önceki haftaya göre 2 artışla 548'e yükseldi.

ABD'deki petrol sondaj kulesi sayısı son 1 yılda ise toplam 204 adet arttı.

Perşembeyi 111,23 dolardan kapatan Brent petrolün varili, cuma günü resmi tatil dolayısıyla işleme kapalıydı.

Batı Teksas (WTI) tipi ham petrolün varili ise perşembeyi 106,95 dolar seviyesinde tamamlamıştı.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri, Baker Hughes, Petrol, Nisan, Ekonomi, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title