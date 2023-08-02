ABD'nin Kredi Notu Düşürülmesi Sonrası New York Borsası Kayıpla Kapandı

New York borsası, Fitch Ratings'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi sonrasında değer kaybetti. Dow Jones endeksi 350 puana yakın düşerek yüzde 0,98 azalışla 35.282,52 puana geriledi. Fitch'in not indirimi yatırımcılarda endişe yarattı ve pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

NEW New York borsası, Fitch Ratings'in ABD'nin kredi notunu düşürmesi sonrasında günü kayıpla tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 350 puana yakın değer kaybetti ve yüzde 0,98 azalışla 35.282,52 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 1,38 azalarak 4.513,39 puana, Nasdaq endeksi yüzde 2,17 kayıpla 13.973,45 puana indi.

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, ABD'nin kredi notunu indirmesi yatırımcılarda endişelere neden olurken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Fitch, ABD'nin uzun vadeli kredi notunu "gelecek üç yılda beklenen mali bozulma" ile yönetişim erozyonunu gerekçe göstererek, "AAA"dan "AA+"ya düşürdü.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, ülkenin ekonomik gücü göz önüne alındığında Fitch kararının anlaşılmasının güç olduğunu söyledi.

Fitch'in "hatalı" değerlendirmesinin güncelliğini yitirmiş verilere dayandığını savunan Yellen, "Hazine tahvilleri dünyanın önde gelen güvenli ve likit varlığı olmaya devam ediyor ve Amerikan ekonomisi temelde güçlü." diye konuştu.

ABD'nin büyük bankalarından JPMorgan Chase'in Üst Yöneticisi Jamie Dimon, Fitch'in not indiriminin gerçekten önemli olmadığını vurgulayarak, ABD'nin dünyadaki en "müreffeh" ve "güvenli" ulus olduğunu savundu.

Makroekonomik veri tarafında ise ABD'de özel sektör istihdamı, temmuzda 324 bin kişi artarak piyasa beklentilerinin üzerine çıktı. Temmuzda yıllık ücret artışı ise yüzde 6,2 ile Kasım 2021'den bu yana en yavaş hızda gerçekleşti.