ABD'nin ham petrol stokları azaldı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin ham petrol stokları azaldı

AA - Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi
 - Güncelleme:
ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,8 milyon varil düştü.

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,8 milyon varil düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,8 milyon varil (yüzde 0,7) azalarak 415 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 110 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 7 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 497 milyon 900 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 600 bin varil (yüzde 1,2) artışla 221 milyon 600 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 228 bin varil azalışla 5 milyon 998 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 192 bin varil azalışla 3 milyon 380 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 18-24 Haziran haftasında 125 bin varil artarak 12 milyon 529 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 920 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 970 bin varil olması bekleniyor.

AA / Zeynep Beyza Kılıç - Ekonomi

Tam Gemi Şok Denemeleri Hamster Coin Ekonomi Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title