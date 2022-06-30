ABD'nin ham petrol stokları azaldı

ABD'nin ticari ham petrol stokları, geçen hafta bir önceki haftaya göre 2,8 milyon varil düştü.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2,8 milyon varil (yüzde 0,7) azalarak 415 milyon 600 bin varile gerilediğini açıkladı. Piyasa beklentisi stokların yaklaşık 110 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 7 milyon varil (yüzde 1,4) azalışla 497 milyon 900 bin varile geriledi.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları da 2 milyon 600 bin varil (yüzde 1,2) artışla 221 milyon 600 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı, geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 228 bin varil azalışla 5 milyon 998 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 192 bin varil azalışla 3 milyon 380 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi de 18-24 Haziran haftasında 125 bin varil artarak 12 milyon 529 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Haziran 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin 2022'de 11 milyon 920 bin varil, gelecek yıl ise 12 milyon 970 bin varil olması bekleniyor.