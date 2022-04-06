ABD'nin ham petrol stokları arttı

ABD'nin ticari ham petrol stokları geçen hafta bir önceki haftaya göre 2 milyon 400 bin varil arttı.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi, ülkedeki ticari ham petrol stoklarının geçen hafta 2 milyon 400 bin varil (yüzde 0,6) artarak yaklaşık 412 milyon 400 bin varil olduğunu açıkladı. Piyasa beklentisi stokların 1 milyon 600 bin varil azalacağı yönündeydi.

Ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları ise 3 milyon 700 bin varil (yüzde 0,7) azalışla 564 milyon 600 bin varile düştü.

Söz konusu dönemde ABD'nin benzin stokları 2 milyon varil (yüzde 0,9) azalışla 236 milyon 800 bin varil oldu.

Petrol üretimi arttı

ABD'nin ham petrol ithalatı geçen hafta bir önceki haftaya göre günlük ortalama 41 bin varil artarak 6 milyon 300 bin varil, ihracatı ise günlük ortalama 705 bin varil artarak 3 milyon 693 bin varil oldu.

Ülkenin günlük ham petrol üretimi ise 26 Mart - 1 Nisan haftasında 103 bin varil artarak yaklaşık 12 milyon 248 bin varil seviyesinde gerçekleşti.

EIA'nın "Mart 2022 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'na göre, ABD'nin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 12 milyon 30 bin varil, gelecek yıl ise bugüne kadarki en yüksek üretim seviyesine ulaşarak 12 milyon 990 bin varil olması bekleniyor.