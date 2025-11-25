ABD'nin Ekim Ayı Bütçe Açığı Yüzde 10 Artarak 284 Milyar Dolara Yükseldi

NEW ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2026 mali yılının ilk ayı ekimde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 10 artarak 284 milyar dolara yükseldi.

ABD Hazine Bakanlığı, ekim ayına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2025'te başlayan ve 30 Eylül 2026'da sona erecek 2026 mali yılının ilk ayında federal hükümetin bütçe açığı 284 milyar dolar olarak hesaplandı.

Federal hükümet, 2025 mali yılının aynı ayında yaklaşık 257 milyar dolarlık bütçe açığı vermişti. Böylece bütçe açığı, ekimde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 10 artış kaydetti.

Hükümetin gelirleri, ekimde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24 artışla 404 milyar dolara, harcamaları yüzde 18 yükselişle 689 milyar dolara çıktı.

ABD'nin bütçe açığı, 2025 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 2 azalarak 1 trilyon 775 milyar dolara gerilemişti. Rekor seviyeye ulaşan gümrük vergisi gelirleri, bütçe açığının azalmasında etkili olmuştu.