ABD'nin dış ticaret açığı 2009'dan bu yana en düşük seviyesine geriledi

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl Ekim ayında 29,4 milyar dolara inerek Haziran 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydetti. İhracat yüzde 2,6 artarken, ithalat yüzde 3,2 azaldı.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ekim 2025'e ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkenin dış ticaret açığı geçen yıl ekimde bir önceki aya kıyasla yüzde 39 azalarak 29,4 milyar dolara geriledi.

Haziran 2009'dan bu yana en düşük seviyesini kaydeden dış ticaret açığına ilişkin piyasa beklentisi 58,1 milyar dolar olması yönündeydi.

ABD'nin dış ticaret açığı, geçen yıl eylülde 48,1 milyar dolar olarak kaydedilmişti.

Ülkenin ihracatı bu dönemde yüzde 2,6 artarak 302 milyar dolarla rekor seviyeye yükselirken, ithalatı yüzde 3,2 azalışla 331,4 milyar dolara düştü.

ABD'nin söz konusu dönemde mal ticareti açığı verdiği ticaret partnerleri Meksika (17,9 milyar dolar), Tayvan (15,7 milyar dolar), Vietnam (15 milyar dolar), Çin (13,7 milyar dolar), Avrupa Birliği (6,3 milyar dolar), Almanya (5,1 milyar dolar), Japonya (4,2 milyar dolar), İrlanda (3,2 milyar dolar), Güney Kore (2,9 milyar dolar), Hindistan (2,3 milyar dolar), Kanada (2,3 milyar dolar), Malezya (2 milyar dolar), Fransa (1,3 milyar dolar), İsrail (800 milyon dolar) ve İtalya (500 milyon dolar) oldu.

Ülkenin fazla verdiği ticaret partnerleri ise İsviçre (7,3 milyar dolar), Birleşik Krallık (6,8 milyar dolar), Güney ve Orta Amerika (5,6 milyar dolar), Hollanda (5,1 milyar dolar), Hong Kong (2,8 milyar dolar), Brezilya (2,7 milyar dolar), Singapur (1,8 milyar dolar), Avustralya (1,7 milyar dolar), Belçika (1,1 milyar dolar) ve Suudi Arabistan (200 milyon dolar) olarak sıralandı.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
