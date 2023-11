ABD'nin Çin ile Ticari İlişkileri Geliştirmesi Akıllıca Olur

Xinhua muhabiri Liu Yanan

SAN FRANCİSCO, 17 Kasım (Xinhua) -- Almanya merkezli düşünce kuruluşu Schiller Enstitüsü'nden Richard Black, ABD'deki ekonomik zorluklar ve geçmişteki ikili işbirliği göz önüne alındığında, ABD hükümetinin Çin ile normal ticari ilişkiler kurması ve işbirliği yapmasının akıllıca olacağını belirtti.

New York'taki Birleşmiş Milletler Schiller Enstitüsü temsilcisi olan Black, ABD Başkanı Joe Biden'ın, ülke ekonomisinin keskin bir reel düşüş içinde olduğu, ulusal borcun hızla arttığı ve bankacılık sisteminin her an patlamak üzere olduğu bir finansal balonla karşı karşıya olduğu bir dönemde, Çin ile ticari ilişkileri geliştirmesinin ve böylece Çin'den büyük ihracat pazarı olarak yararlanmasının akıllıca olacağını söyledi.

Black Çarşamba günü Xinhua ile yaptığı söyleşide, Çin ve ABD'nin geçmişte iyi ilişkilere sahip olduğunu, Biden'ın tarihten ders alarak şu anda ve yakın gelecekte Çin ile işbirliği yapmasının akıllıca olacağını ifade etti.

Temsilci, "ABD bir zamanlar ileri bilimi sanayiye dönüştürmesi ve insanların yaşam standartlarını yükseltmesiyle ünlüydü. Günümüzde ise bunu yapan ülke Çin" dedi.

Black, Biden ve ekibinin tek Çin ilkesine aktif şekilde saygı gösterip saldırgan ve son derece tehlikeli politikalarına son vermesi halinde, bugün iki ülke arasında iyi bir işbirliğinin yeniden mümkün olacağını söyledi.

Temsilci bu çerçevede ABD yönetiminin, tek Çin ilkesini ihlal eden eylemleri, ekonomik yaptırım uygulamasını ve Çin'in ekonomik kalkınmasını engelleme girişimleriyle ilgili olarak Çin'e yönelik saldırgan tutumunu değiştireceğini ifade etti.

Black ayrıca, ABD'yi Kuşak ve Yol işbirliğine katılmaya ve Çin'i, Kasım ayında BM Güvenlik Konseyi dönem başkanlığını yürütmesinde ve Ortadoğu'da devam eden çatışmalarla ilgili olarak acil bir uluslararası barış konferansı düzenlemesi konusunda desteklemeye çağırdı.