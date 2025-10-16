Haberler

ABD'nin Bütçe Açığı 2025 Mali Yılında Düşüş Gösterdi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2025 mali yılında geçen yıla göre yüzde 2 azalarak 1 trilyon 775 milyar dolara geriledi. Hükümetin eylül ayında 198 milyar dolar bütçe fazlası vermesi dikkat çekti.

NEW ABD federal hükümetinin bütçe açığı, 2025 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 2 azalarak 1 trilyon 775 milyar dolara geriledi.

ABD Hazine Bakanlığı, eylül ayı ile 2025 mali yılına ilişkin bütçe dengesi raporunu yayımladı.

Buna göre, 1 Ekim 2024'te başlayan ve 30 Eylül 2025'te sona eren 2025 mali yılının son ayında, federal hükümet 198 milyar dolar bütçe fazlası verdi.

Federal hükümetin bütçe fazlası, geçen yılın aynı ayında 80 milyar dolar olmuştu.

Hükümetin gelirleri eylülde geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 3 artarak 544 milyar dolara çıkarken harcamaları yüzde 23 azalışla 346 milyar dolara indi.

Gümrük vergisi gelirleri rekor seviyeye ulaştı

ABD federal hükümetinin 2025 mali yılı genelinde ise toplam bütçe açığı 1 trilyon 775 milyar dolar oldu.

Ülkenin bütçe açığı 2024 mali yılında 1 trilyon 817 milyar dolar olarak kaydedilmişti. Böylece bütçe açığı, 2025 mali yılında geçen yıla kıyasla yüzde 2 azaldı.

Federal hükümetin 2025 mali yılındaki gelirleri geçen yıla kıyasla yüzde 6 artarak 5 trilyon 235 milyar dolara çıkarken, harcamaları aynı dönemde yüzde 4 artışla 7 trilyon 10 milyar dolara yükseldi.

Söz konusu dönemde rekor seviyeye ulaşan gümrük vergisi gelirleri, bütçe açığının azalmasında etkili oldu. 2025 mali yılında gümrük vergilerinden elde edilen gelir yüzde 153 artışla 195 milyar dolara çıktı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
İsrail'den Lübnan'da 5 şehre hava saldırısı

İsrail bu sefer o ülkeyi vurdu! Gelen görüntüler korkunç
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Kilitli depoda dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte istenen ceza

Dişlerini kırıp böcek yedirdiler! İşte sanıklara istenen ceza
Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu

Günlerdir kayıp olan iki gençten korkunç şekilde bulundu
Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Eskişehir'de keşfedildi, sırada 5 ilimiz daha var

Türkiye'yi bir üst lige taşıyacak kaynak! Sırada 5 ilimiz daha var
Yunus Akgün'e dev talip

Yunus Akgün'e dev talip
Okan Buruk'un yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu

Yüzüne bakmadığı futbolcu yeni takımında kral oldu
Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba

Saygısız müşteriye kadın çalışanın cevabı bomba
3 yıldır tırnaklarını kesmeyen ve duş almayan gencin eski hali ortaya çıktı

Türkiye'nin konuştuğu gencin eski hali ortaya çıktı
Mbappe beğeni yapmıştı! RAMS Başakşehir'den yapay zeka destekli sürpriz paylaşım

Süper Lig ekibine beğeni attı, karşılık bomba gibi geldi
Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Giydirdiği peruğun bedeli ağır oldu
İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında küçücük çocuğa yaptığına bakın

İnfial yaratan görüntü: Marketin ortasında çocuğa yaptığına bakın
Yemen'de Husi Genelkurmay Başkanı El-Gamari öldü! İsrail'den jet açıklama

İsrail'in hedefindeki kilit isim öldürüldü
Kırklareli'de selde 6 kişinin ölümünde tesis sahibinin cezası 18 yıla çıkarıldı

6 kişinin öldüğü faciada yeni karar! Cezası artırıldı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.