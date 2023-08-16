ABD Merkez Bankası Tutanakları Sonrası New York Borsası Düştü

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının (Fed) yayımladığı toplantı tutanakları sonrası günü düşüşle tamamladı.

Kapanışta Dow Jones endeksi 180 puanın üzerinde değer kaybetti ve yüzde 0,52 azalarak 34.765,74 puana geriledi.

S&P 500 endeksi yüzde 0,76 düşüşle 4.404,33 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,15 kayıpla 13.474,63 puan oldu.

Fed'in yayımladığı tutanaklar, enflasyon risklerine karşı yüksek hassasiyetin sürdüğünü ortaya koyarken, pay piyasalarında negatif bir seyir izlendi.

Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) 25-26 Temmuz'da düzenlenen toplantısına ilişkin tutanaklarında, yetkililerin gelecekteki politika kararları üzerinde etkisi olabilecek çeşitli risk yönetimi konularını tartıştığına işaret edildi.

Tutanaklarda, "Enflasyonun hala Federal Açık Piyasa Komitesinin (FOMC) uzun vadeli hedefinin oldukça üzerinde olması ve iş gücü piyasasının sıkı kalması nedeniyle çoğu katılımcı, enflasyon üzerinde para politikasının daha fazla sıkılaştırılmasını gerektirebilecek önemli yukarı yönlü riskler görmeye devam etti." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, ABD'li mikroçip üreticisi Intel, yarı iletken şirketi Tower Semiconductor ile birleşme anlaşmasını gerekli yasal izinlerin zamanında alınamaması nedeniyle karşılıklı olarak sona erdirdiğini açıkladı. Açıklama sonrasında Intel'in hisseleri yüzde 3,6 düşerken, Tower'ın hisselerindeki yüzde 11'e yakın değer kaybı dikkati çekti.

Ayrıca, ABD'de 30 yıllık hazine tahvili getirisi, gün içinde yüzde 4,36'yı aşarak 2023'ün en yüksek seviyesini gördü.