ABD Merkez Bankası'nın faiz indirim beklentileriyle New York borsası yükselişle başladı

New York borsası, iş gücü piyasasındaki soğuma sinyallerinin ardından ABD Merkez Bankası'nın ( Fed ) gelecek yıl faiz indirimlerine başlayacağına dair beklentilerin güçlenmesiyle güne yükselişle başladı.

Açılışta Dow Jones endeksi, yüzde 0,16 artışla 36.183,73 puana çıktı.

S&P 500 endeksi yüzde 0,42 artarak 4.586,23 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 0,67 kazançla 14.325,62 puana yükseldi.

Ülkede iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan veriler Fed'in şahin para politikasının sonuna geldiğine ilişkin beklentileri desteklerken pay piyasalarında pozitif bir seyir izleniyor.

ABD'de dün açıklanan JOLTS açık iş sayısı verilerinin ardından bugün açıklanan ADP özel sektör istihdamı verileri de iş gücü piyasasındaki soğumaya işaret etti.

Buna göre, ABD'de özel sektör istihdamı, kasımda 103 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında artış kaydetti. Aynı dönemde ücret artışının hızındaki yavaşlama da devam ederken, kasımda yıllık ücret yüzde 5,6 arttı.

İş gücü piyasasındaki soğumaya işaret eden verilerin ardından ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yüzde 4,16 ile 3 ayın en düşük seviyesine geriledi.