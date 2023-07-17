ABD Merkez Bankası New York Şubesi'nin İmalat Endeksi Temmuzda Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, temmuzda 1,1'e gerilemesine rağmen beklentilerin üzerinde gerçekleşti. İmalat sektöründeki büyümenin yavaş da olsa devam ettiğine işaret eden endeks, haziran ayında 6,6 olarak kaydedilmişti.