ABD Merkez Bankası New York Şubesi'nin İmalat Endeksi Beklentileri Aştı

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, kasımda 9,1'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

New York Fed'in kasım ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi kasımda 13,7 puan artışla 9,1'e yükseldi.

Piyasa beklentileri verinin bu dönemde eksi 2,8 değerini alması yönündeydi. Nisandan bu yana en yüksek seviyesine çıkarak imalat sektöründeki toparlanmayı işaret eden endeks, ekimde eksi 4,6 olarak kaydedilmişti.

Yeni sipariş endeksi kasımda 0,7 puan azalarak eksi 4,9'a gerilerken sevkiyat endeksi 8,6 puan artışla 10 değerine çıktı.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 24 puan azalarak eksi 0,9'a geriledi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğunu işaret ediyor.