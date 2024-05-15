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ABD Merkez Bankası New York Şubesi'nden İmalat Endeksi Açıklandı

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ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, mayıs ayında eksi 15,6 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi. Endeksin beklentilerin altında kalması sektördeki büyüme beklentilerini düşürdü.

NEW ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi, mayıs ayında eksi 15,6 ile sektördeki daralmanın devam ettiğini gösterdi.

New York Fed'in mayıs ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi mayısta 1,3 puan azalışla eksi 15,6'ya indi.

Piyasa beklentileri, endeksin bu dönemde eksi 9,9 değerini alması yönündeydi.

Art arda altıncı ayda imalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, nisanda eksi 14,3 olmuştu.

Yeni sipariş endeksi mayısta 0,3 puan azalışla eksi 16,5'e inerken, sevkiyat endeksi 13,2 puan artarak eksi 1,2'ye yükseldi.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise söz konusu dönemde 2,2 puan azalışla 14,5'e geriledi.

Üretim sektöründeki görünüme ilişkin bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.

Kaynak: AA / Ekonomi

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