ABD Merkez Bankası New York Şubesi İmalat Endeksi Beklentilerin Üzerinde Yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, eylülde 1,9 ile beklentilerin üzerine yükseldi. İmalat sektöründeki büyümeye işaret eden endeks, ağustos ayında eksi 19 olarak kaydedilmişti.