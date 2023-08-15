ABD Merkez Bankası New York Şubesi İmalat Endeksi Beklentilerin Altında

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi'nin açıkladığı imalat endeksi, ağustosta eksi 19 ile beklentilerin altına geriledi. İmalat sektöründeki daralmaya işaret eden endeks, temmuz ayında 1,1 olarak kaydedilmişti.