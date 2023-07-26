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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına...

Ekonomi Haberleri

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti.

ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti

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Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi

Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası Fed Ekonomi Haberler

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