ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına...
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ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti.
ABD Merkez Bankası (Fed), politika faizini beklentiler doğrultusunda 25 baz puan artırarak 22 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25-5,50 aralığına yükseltti
Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi