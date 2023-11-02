ABD Merkez Bankası Faizleri Sabit Bıraktı

ABD Merkez Bankası (Fed) faizi beklentilere paralel olarak sabit bıraktı. Amerikan faizleri 22 yılın en yüksek seviyesi yüzde 5,25-yüzde 5,50 aralığında bırakıldı.

ABD Merkez Bankası (Fed) faiz oranlarını 22 yılın en yüksek seviyesinde sabit tuttu. Federal Açık Piyasa Komitesi'nin (FOMC) 2 gün süren ve oy birliğiyle gösterge gecelik faiz oranını temmuz ayından bu yana bulunduğu yüzde 5,25- yüzde 5,50 aralığında bırakmaya karar verdiği toplantının ardından yapılan açıklamaya göre yetkililer son dönemdeki ekonomik faaliyetleri güçlü olarak nitelendirdi ve uzun vadeli faiz oranlarındaki artışın ekonomik faaliyetler üzerinde nasıl bir baskı oluşturabileceğinin altını çizdi. Açıklamada, "Ekonomik faaliyet üçüncü çeyrekte güçlü bir hızda genişledi" ifadesi kullanıldı. - İSTANBUL