ABD Merkez Bankası faiz oranını sabit tuttu

ABD Merkez Bankası (Fed), faiz oranının sabit tutulmasının, Federal Açık Piyasa Komitesi'ne (FOMC) gelen bilgiler ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirme imkanı tanıyacağını bildirdi. İki gün süren FOMC toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda büyümesini sürdürdüğüne işaret ettiği belirtilerek, iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

NEW ABD Merkez Bankası ( Fed ), faiz oranının sabit tutulmasının, Federal Açık Piyasa Komitesi'ne (FOMC) gelen bilgiler ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirme imkanı tanıyacağını bildirdi.

İki gün süren FOMC toplantısının ardından Fed'den yapılan açıklamada, son göstergelerin ekonomik aktivitenin ılımlı bir hızda büyümesini sürdürdüğüne işaret ettiği belirtilerek, iş kazanımlarının son aylarda güçlü olduğu, işsizlik oranının düşük kaldığı ancak enflasyonun yüksek kalmaya devam ettiği aktarıldı.

ABD bankacılık sisteminin sağlam ve dayanıklı olduğuna dikkati çekilen açıklamada, "Hanehalkları ve işletmeler için daha sıkı kredi koşullarının ekonomik aktivite, işe alım ve enflasyon üzerinde baskı oluşturması muhtemeldir." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, bu etkilerin boyutunun belirsizliğini koruduğu, FOMC'nin enflasyon risklerine karşı son derece dikkatli olmaya devam ettiği belirtildi.

Toplantıda federal fon oranı aralığının sabit tutulmasının, FOMC'ye gelen bilgileri ve para politikası üzerindeki etkilerini değerlendirme imkanı vereceğine işaret edilen açıklamada, enflasyonu zaman içinde yüzde 2'ye döndürmek için uygun olabilecek ek politika sıkılaştırmasının boyutunu belirlerken, para politikasındaki kümülatif sıkılaştırma, para politikasının iktisadi faaliyet ve enflasyona etkilerindeki gecikmeler ile ekonomik ve finansal gelişmelerin dikkate alınacağı kaydedildi.

Açıklamada, Komite'nin, enflasyonu yüzde 2 hedefine geri döndürme konusunda kararlı olduğunun altı çizildi.

Fed, ekonomiye ilişkin tahminlerinde, yılın ilerleyen zamanlarında olası ek faiz artışlarının sinyalini verdi.

Fed bu yıla ilişkin faiz tahminini yükseltti

Ekonomiye ilişkin tahminlerini de açıklayan Fed, federal fon oranına ilişkin tahminini bu yıl sonu için yüzde 5,1'den yüzde 5,6'ya yükseltti.

Fed'in federal fon oranına ilişkin 2024 yılı için tahmini yüzde 4,3'ten yüzde 4,6'ya, 2025 yılı için de yüzde 3,1'den yüzde 3,4'e revize edildi. Uzun dönem ortalama faiz beklentisi ise yüzde 2,5'te tutuldu.

Banka'nın enflasyon tahminleri ise bu yıl için yüzde 3,3'ten yüzde 3,2'ye çekilirken, 2024 için yüzde 2,5 ve 2025 yılı için yüzde 2,1 olarak korundu.

Değişken enerji ve gıda fiyatlarını içermeyen çekirdek enflasyona ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 3,6'dan yüzde 3,9'a yükseltildi. Gelecek yıl için yüzde 2,6'da sabit tutulan Fed'in çekirdek enflasyon tahmini, 2025 yılı için yüzde 2,1'den yüzde 2,2'ye çıkarıldı.

ABD ekonomisinin büyüme tahmini ise bu yıl için yüzde 0,4'ten yüzde 1'e yükseltilirken, gelecek yıl için yüzde 1,2'den yüzde 1,1'e, 2025 için de yüzde 1,9'dan yüzde 1,8'e düşürüldü.

İşsizlik oranına ilişkin tahminler de bu yıl için yüzde 4,5'ten yüzde 4,1'e, 2024 ve 2025 için ise yüzde 4,6'dan yüzde 4,5'e çekildi.

(Bitti)