ABD Merkez Bankası Faiz İndirimi Beklentileriyle New York Borsası Yükseldi

NEW New York borsası, ABD Merkez Bankasının ( Fed ) faiz indirimine bu yıl başlayacağına yönelik beklentilerle günü yükselişle tamamladı.

Kapanışta, Dow Jones endeksi 100 puana yakın değer kazandı ve yüzde 0,25 artarak 38.807,33 puana ulaştı.

S&P 500 endeksi yüzde 1,18 yükselişle 5.354,03 puana ve Nasdaq endeksi yüzde 1,96 kazançla 17.187,90 puana çıktı. Her iki endeks de kapanış rekorlarını tazeledi.

Ülkede iş gücü piyasasının yavaşlamaya başladığına dönük sinyaller, Fed'in bu yıl faiz indirimlerine başlayacağı yönündeki beklentileri artırırken, pay piyasalarında pozitif seyir izlendi.

ABD'de özel sektör istihdamı, mayısta 152 bin kişiyle piyasa beklentilerinin altında arttı. Mayısta yıllık ücret, nisanda da olduğu gibi yüzde 5 yükseldi.

Analistler, söz konusu verilerin Fed'e faiz oranlarını düşürmesi için yeterli alan açıldığı görüşünü güçlendirdiğini belirterek, faiz indirimi beklentileri ve çip şirketi Nvidia'nın performansının piyasalardaki olumlu havayı desteklediğini ifade etti.

ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) ise mayısta aylık bazda 4,4 puan artışla 53,8'e çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global'in mayıs ayına ait hizmet sektörü PMI verisi de mayısta bir önceki aya oranla 3,5 puan artarak 54,8'e çıktı.

ABD'de 30 yıl vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı yüzde 7,07'ye yükselirken, mortgage başvuruları yüzde 5,2 düştü.

Ülkede bugün açıklanan veriler sonrasında ABD'nin 10 yıl vadeli hazine tahvili faizi yüzde 4,28'e geriledi.

Nvidia'nın hisseleri yüzde 5'ten fazla değer kazanırken, şirketin piyasa değeri ilk kez 3 trilyon dolar seviyesinin üzerine çıktı. Nvidia, 3,011 trilyon dolarlık piyasa değeriyle, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en değerli ikinci şirketi oldu.

Nvidia'nın yanı sıra diğer teknoloji şirketlerinin hisselerindeki yükseliş de dikkati çekti. İkinci çeyrek geliri tahminleri aşan Hewlett Packard Enterprise'ın hisseleri yüzde 11'e yakın, beklenenden daha güçlü sonuçlar duyuran CrowdStrike'ın hisseleri de yüzde 12 artış kaydetti. Meta'nın hisseleri de yaklaşık yüzde 4 arttı.

Bu hafta 2021'de GameStop hisselerinde yaşanan dalgalanmada adı geçen "Roaring Kitty" sosyal medya hesabının arkasındaki isim olan Keith Gill'in portföyünü gösteren ekran görüntüsünün hareketlendirdiği GameStop hisseleri, bugün de yüzde 19 değer kazandı.

Öte yandan, BlackRock ve Citadel Securities dahil olmak üzere iki düzineden fazla yatırımcıdan oluşan bir grup, Dallas merkezli Texas Borsasını (TXSE) kurmayı planladığını duyurdu. Yaklaşık 120 milyon dolarlık sermaye toplayan TXSE'nin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonuna kayıt olmayı hedefleyen tamamen elektronik, ulusal bir menkul kıymetler borsası olacağı bildirildi.