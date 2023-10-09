ABD Merkez Bankası, banka sermayelerinin artırılmasına yönelik düzenleme teklifini değerlendiriyor

ABD Merkez Bankası (Fed), bankaların finansman maliyetlerini yükseltebilecek ancak daha fazla zararı karşılamalarına imkan sağlayacak bir düzenleme teklifi üzerinde çalışıyor. Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, bankaların yeterli sermayeye sahip olmasının önemine dikkat çekti ve teklifin faydalarının maliyetlerden daha ağır basacağını belirtti.

NEW ABD Merkez Bankasının ( Fed ) Denetimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Michael Barr, banka sermayelerinin artırılmasına yönelik düzenleme teklifinin, bankaların finansman maliyetlerini yükseltebileceğini ancak daha fazla zararı karşılamalarına imkan sağlayacağını ifade etti.

Barr, Amerikan Bankacılar Birliğinin yıllık toplantısında yaptığı konuşmada, finansal sistemin beklenmedik stresi atlatabilmesi için bankaların yeterli sermayeye sahip olmasının önemine işaret etti.

Büyük bankaların sermaye gereksinimlerinin artırılmasına yönelik teklife değinen Barr, söz konusu teklifin faydalarının maliyetlerden daha ağır basacağına inandığını söyledi.

Barr, teklifin daha yüksek finansman maliyetlerine yol açabileceğini belirterek, sermayenin bankaların alacaklılarına geri ödeme kabiliyetlerini riske atmadan daha fazla zararı karşılamalarına olanak tanıdığına dikkati çekti.

"Daha iyi sermayeye sahip bankalar, zararları daha iyi karşılayabilir ve stres zamanlarında hanehalklarına ve işletmelere kredi vermeye devam edebilir, bu da sağlıklı ve güçlü bir ekonomiye sahip olmamıza yardımcı olur." değerlendirmesinde bulunan Barr, Fed ve diğer düzenleyicilerin, sektörden önerilen tekliflere ilişkin yorumları memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Fed, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) ve Para Birimi Kontrol Ofisi (OCC) ortaklığında, risk ağırlıklı varlıkların ölçümü ve büyük bankaların yasal sermaye gereksinimlerine yönelik yeni teklif yayımlanmıştı.

Teklifin, 100 milyar dolar veya daha fazla toplam varlığı bulunan bankalar için geçerli olacağı ve topluluk bankaları için sermaye gereksinimlerinin değişmeyeceği açıklanmıştı.

Getirilecek risk duyarlılığı ve tutarlılıktaki iyileştirmelerin, etkilenen bankaların sermaye gereksinimlerinde artışla sonuçlanacağı belirtilmişti.