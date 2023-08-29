ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), NFT sektöründe soruşturma başlattı

Kripto para borsalarına yönelik soruşturmalarıyla bilinen SEC, Los Angeles merkezli Impact Theory şirketine NFT satışlarıyla ilgili soruşturma açtı. Şirket, yatırımcıların NFT satın alımlarından kar elde edeceğini belirtmişti. SEC, dijital varlıkların yatırım aracı olarak pazarlanmaması gerektiğini vurgulayarak 6.1 milyon dolar ceza talep etti.

Kripto para borsalarına açtığı soruşturmalarla gündeme gelen ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bu kez NFT sektörüne el attı. SEC, Los Angeles merkezli bir medya şirketi olan Impact Theory'e NFT satışlarını yatırım sözleşmesi ile yaptığı için soruşturma açtı.

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Founder's Key adını verdiği NFT projesi ile gündeme gelen Impact Theory adlı firma, projenin başarılı olması durumunda yatırımcıların satın alımlarından kar edeceğini belirtti. NFT projesini yatırım sözleşmesiyle satışa sunan şirket, SEC'in radarına takıldı.

Yüzlerce yatırımcıdan toplamda 30 milyon dolar toplayan firma, diğer şirketlerin de NFT projelerini yatırım aracı olarak lanse etmesine öncülük etti. Dijital varlıkların yatırım aracı olarak pazarlanmaması gerektiğini belirten SEC yetkilileri, soruşturma için 6.1 milyon dolar ceza talebinde bulundu.

Konu hakkında herhangi bir açıklama yapmayan şirket, SEC tarafından talep edilen 6.1 milyon dolar cezayı ödemeyi kabul etti. Bununla birlikte, yatırımdan olumsuz etkilenen yatırımcıların zararlarını tazmin etmek için bir "Adil Fon" oluşturdu.

Impact Theory kurucusu yaptığı açıklamada, "İleriye dönük işimizi, yürürlükteki tüm yasa, kural ve düzenlemeleri iyi niyetle anlayarak yürüteceğiz ve Impact Theory'nin tüm dijital varlıklarının, Borderless Entertainment'ın heyecan verici yeni ortamında kullanışlı koleksiyon parçaları olduğunu açıkça ortaya koyacağız ve insanları, dijital varlıklarımıza olduklarından başka bir şeymiş gibi (faydalı koleksiyon parçaları) muamele etmekten şiddetle caydıracak. Önümüzdeki haftalarda ve aylarda bununla ilgili daha fazla haber alacağız." ifadelerine yer verdi.