ABD, Lithium Americas Hisselerinin Yüzde 5'ini Aldı

ABD hükümetinin elektrikli araçlarda kullanılan lityumun üreticisi olan Lithium Americas hisselerinin yüzde 5'ini aldığı bildirildi.

Vancouver merkezli Lithium Americas'dan yapılan açıklamada, Lithium Americas'ın ABD'deki Thacker Pass tesisini geliştirmek için daha önce duyurulan 2,26 milyar dolarlık kredinin 435 milyon dolarlık ilk dilimini çekmek üzere ABD Enerji Bakanlığı ile anlaşma yaptığı kaydedildi.

Anlaşmaya göre, ABD Enerji Bakanlığı lityum üreticisinin yüzde 5 hissesini alacak. Bakanlık, aynı zamanda Lithium Americas'ın General Motors ile ortak girişimleri olan Thacker Pass lityum madeni projesinde ayrı bir yüzde 5 hisse alacak.

Thacker Pass projesi

ABD'nin Nevada eyaletinde dünyanın en zengin lityum rezervlerinden birisi olan Thacker Pass projesi, ABD'nin kritik ham maddeler için Çin'e bağımlılığını azaltmada kritik öneme sahip olarak görülüyor. Tesis, 2028'de faaliyete girdiğinde Batı Yarımküre'nin en büyük lityum üretim merkezi unvanını kazanması bekleniyor.

Otomobil üreticisi General Motors projede yer alıyor ve şirket buradan çıkacak ham maddeyi elektrikli araçlarında kullanmayı planlıyor. General Motors, geçen yıl madenin yüzde 38'lik hissesi için 625 milyon dolar yatırım yaptı. Şirket ilk aşamadan itibaren tüm lityum üretimi ve ikinci aşamanın bir kısmı için 20 yıllık ön alım hakkı elde etti.

Çin ve lityum

Çin, küresel lityum tedarik zincirinde önemli rol oynayarak, dünyadaki lityumun yüzde 75'inden fazlasını bataryalarda kullanım için dönüştürüyor. Çin, yılda 40 bin ton lityum üreterek Avustralya ve Şili'den sonra dünyada üçüncü sırada yer alıyor.

ABD'nin ise 5 bin tonluk lityum üretimi bulunuyor. İlk aşamada Thacker Pass'ın yılda 40 bin ton bataryalarda kullanılacak kalitede ve 800 bin elektrikli araca yetecek lityum karbonat tedarik etmesi bekleniyor.

ABD hükümetinin son yatırımının ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Intel ve MP Materials gibi ulusal güvenlik için kritik öneme sahip şirketlere yaptığı özel sektör yatırımlarının ardından gelmesi dikkati çekti.