ABD'li Western Alliance'tan, bankanın satış seçeneği için araştırma yapıldığına dair habere yalanlama

NEW ABD'li bölgesel banka Western Alliance, satış için stratejik seçeneklerin araştırılması amacıyla danışman tuttuklarına dair haberi yalanladı.

Phoenix merkezli bankadan yapılan açıklamada, Western Alliance'ın tamamını veya bir kısmını potansiyel olarak satmayı düşündüklerine ilişkin haberin gerçeği yansıtmadığı belirtildi.

Söz konusu haberin doğru tek bir unsurunun dahi bulunmadığının altı çizilen açıklamada, "Western Alliance, bir satış araştırması yapmıyor ve stratejik seçenekleri araştırması için bir danışman tutmadı." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, söz konusu habere cevaben tüm yasal seçeneklerin değerlendirildiği vurgulandı.

İlgili haber sonrasında Phoenix merkezli Western Alliance Bank'ın hisseleri yüzde 50'nin üzerinde değer kaybetti, hisselerinde zaman zaman işlemler durduruldu.

ABD'de bölgesel bankaların hisselerindeki düşüş sürüyor

ABD'de mart başında Silikon Vadisi Bankası (SVB) ve Signature Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektöründeki sıkıntılar, geçen hafta açıkladığı ilk çeyrek bilançosunda mevduat kayıplarını ortaya koyan First Republic Bank'ın hisselerindeki keskin düşüşle yeniden gündeme gelmişti.

ABD Federal Mevduat Sigorta Fonu (FDIC), hafta başında yaptığı açıklamada, First Republic Bank'ın kapatıldığını ve varlıklarının JPMorgan Chase tarafından satın alınacağını duyurmuştu. First Republic Bank, faiz oranlarındaki keskin yükselişin ardından ABD'de 2 ay içinde iflas eden 3'üncü banka olmuştu.

Söz konusu gelişmeler sonrası, PacWest Bank'ın da potansiyel ortaklar ve yatırımcılarla stratejik seçenekler hakkında görüşmelerde bulunduğunu açıklamasının ardından bölgesel bankaların hisselerindeki düşüş derinleşti.