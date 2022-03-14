ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentisi şubatta yükseldi

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin şubatta yeniden yükseliş gösterdiğini bildirdi.

New York Fed, şubat ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ocakta 0,2 puan artışla yüzde 6'ya çıktı.

Böylece, kısa vadeli enflasyon beklentisi, geçen yıl kasımda olduğu gibi, yeniden anketin yapılmaya başlandığı 2013'ten bu yana en yüksek seviyeyi kaydetti.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentileri de aynı dönemde 0,3 puan artarak yüzde 3,8'e tırmandı.

Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentileri, ocak ayında düşüş göstererek sırasıyla yüzde 5,8'e ve yüzde 3,5'e gerilemişti.

Bir yıllık süreçte harcamalardaki artışa ilişkin beklenti yüzde 5,5'ten yüzde 6,4'e yükselerek Haziran 2013'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı.

Gıda ve benzin kalemlerindeki fiyat artışlarının bir yıllık süreçte hızlanması beklenirken, gıda fiyatlarının yüzde 9,2 ve benzin fiyatlarının yüzde 8,8 artacağı tahmin edildi. Aynı dönemde kira artışına ilişkin beklenti ise yüzde 10,1 oldu.

ABD'de Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), şubatta yıllık yüzde 7,9 ile 1982'den bu yana kaydedilen en büyük artışı gösterdi.