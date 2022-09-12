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ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentileri düşüş göstermeye devam etti

Ekonomi Haberleri

ABD'li tüketicilerin enflasyon beklentileri düşüş göstermeye devam etti

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta düşüş göstermeye devam ettiğini bildirdi.

ABD Merkez Bankası (Fed) New York Şubesi, Amerikalı tüketicilerin kısa ve orta vadeli enflasyon beklentilerinin ağustosta düşüş göstermeye devam ettiğini bildirdi.

New York Fed, ağustos ayına ait Tüketici Beklentileri Anketi'nin sonuçlarını yayımladı.

Yaklaşık 1300 hane halkının katılımıyla gerçekleştirilen anketin sonuçlarına göre, gelecek 12 ayı kapsayan kısa vadeli medyan enflasyon beklentisi ağustosta 0,5 puan azalışla yüzde 5,7'ye geriledi.

Geçen yıl ekimden bu yana en düşük seviyeye inen kısa vadeli enflasyon beklentisi, haziranda yüzde 6,8 ile rekor seviyeye yükselmesinin ardından temmuzda yüzde 6,2'ye düşmüştü.

Gelecek 3 yıllık süreci kapsayan orta vadeli enflasyon beklentisi de aynı dönemde 0,4 puan azalarak yüzde 2,8'e indi.

Yaklaşık 2 yılın en düşük seviyesini kaydeden orta vadeli enflasyon beklentisi de haziranda yüzde 3,6 seviyesini görmesinin ardından temmuzda yüzde 3,2'ye gerilemişti.

Enflasyon beklentilerindeki düşüşte, benzin ve gıda fiyatları ile kiraya ilişkin beklentilerde yaşanan azalış etkili oldu.

Ağustos enflasyonu yarın açıklanacak

ABD'de geçen ay açıklanan verilere göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) temmuzda aylık bazda değişim göstermezken, yıllık bazda yüzde 8,5 ile beklentilerin altında artış kaydetmişti.

Temmuzda barınma ve gıda fiyatlarındaki artışın benzin fiyatlarındaki düşüşle dengelenmesi enflasyondaki yavaşlamada etkili olmuştu.

ABD'de yarın açıklanacak ağustos enflasyonuna ilişkin piyasa beklentisi ise aylık yüzde 0,1 azalması, yıllık bazda ise yüzde 8,1 artarak önceki aylara kıyasla yavaşlama göstermeye devam etmesi yönünde.

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Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi

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