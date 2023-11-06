ABD'li tavukçuluk şirketi Tyson Food, ürünlerinde metal parçalar çıkması nedeniyle 13 ton tavuğu piyasadan toplattı

Tyson Food, bazı tüketicilerin ürünlerinde metal parçalar bulduklarını bildirmesi üzerine tedbir amacıyla 13 ton tavuğu piyasadan toplattı. Şirket, bu durumu dinozor şeklindeki 'Eğlenceli Nuget' adlı ürünün üretildiği tek tesiste yaşandığını belirtti.

ABD'li tavukçuluk şirketi Tyson Food, ürünlerinde metal parçalar çıkması üzerine 13 ton tavuğu piyasadan toplatma kararı aldı.

BBC'nin haberine göre, Tyson Food, "Bazı tüketiciler ürünlerin içerisinde bükülebilir metal parçalar bulduklarını bildirdi ve şirket tedbir amacıyla bu ürünü piyasadan toplattırmaktadır." açıklamasını yaptı.

Şirket, tek tesiste üretilen ve nakliye için 9 farklı eyalete ulaştırılan, 13 ton dinozor şeklindeki "Eğlenceli Nuget" adı verilen ürünün piyasadan toplatılacağını belirtti.

ABD Gıda Güvenliği ve Kontrol Servisi (FSİS), tavuğu tüketen bir kişinin ağız içinde oluşan kesikten dolayı rapor aldığını, benzer durumla karşılaşan kişilerin de sağlık kurumlarına başvurması gerektiğini bildirdi.

ABD'nin en büyük tavuk üreticilerinden olan Tyson Food, daha önce de benzer sebeplerden dolayı ürünlerini piyasadan toplatmıştı.