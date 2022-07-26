ABD'li perakende devlerinden Walmart enflasyon nedeniyle kar tahminlerini düşürdü ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, yükselen enflasyon nedeniyle kar beklentilerinde düşüşe gitti. ABD'nin büyük perakende zincirlerinden Walmart, yükselen enflasyon nedeniyle kar beklentilerinde düşüşe gitti. Şirketten yapılan açıklamada, ikinci çeyrek ve 2023 mali yılına ilişkin kar görünümünün revize edildiği aktarıldı. Gıda enflasyonunun çift haneli ve ilk çeyreğin sonuna kıyasla daha yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çekilen açıklamada, bu durumun müşterilerin genel ürün kategorilerindeki harcama yeteneğini etkilediği ve özellikle giyimde fazla stokları azaltmayı ve daha fazla indirim yapmayı gerektirdiği kaydedildi. Açıklamada, şirketin stokları azaltma, fiyatları belirli tedarik zinciri maliyetlerini ve enflasyonu yansıtacak şekilde yönetme ve birikmiş nakliye konteynerleriyle ilişkili depolama maliyetlerini azaltma konusunda ilerleme sağladığı ifade edildi. Şirketin ikinci çeyrekte hisse başına karının yüzde 8 ila 9 oranında düşmesinin beklendiği belirtilen açıklamada, hisse başına karın yıl genelinde ise yüzde 11 ila 13 oranında düşeceğinin tahmin edildiği bildirildi. Açıklamada görüşlerine yer verilen Walmart Üst Yöneticisi Doug McMillon, "Artan gıda ve yakıt enflasyonu seviyeleri, müşterilerin harcama şeklini etkiliyor." değerlendirmesinde bulundu. AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi Tam Gemi Şok Denemeleri Ekonomi Haberler

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