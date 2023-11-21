ABD'li Firmalar Çin'deki Tedarik Zinciri Fuarına Yoğun İlgi Gösteriyor

Çin'de düzenlenecek olan 1. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na (CISCE) ABD'li firmalar büyük bir ilgi gösteriyor. Fuarda Amazon, Apple, Tesla, Intel ve Honeywell gibi sektör devleri de yer alacak.

BEİJİNG, 21 Kasım (Xinhua) -- Çin'de önümüzdeki hafta başlaması planlanan 1. Çin Uluslararası Tedarik Zinciri Fuarı'na (CISCE) ABD'li firmalar yoğun ilgi gösteriyor.

Çin Uluslararası Ticareti Teşvik Konseyi Başkan Yardımcısı Zhang Shaogang, Salı günü düzenlediği basın toplantısında, aralarında Amazon, Apple, Tesla, Intel ve Honeywell gibi sektör devlerinin de yer aldığı ABD'li firmaların, fuara katılacak yabancı katılımcıların yüzde 20'sini oluşturacağını söyledi.

Zhang, bazı ABD'li firmaların fuarda yeni ürün, teknoloji ve hizmetlerin tanıtımını yaparak inovasyon ve işbirliği fırsatlarını değerlendireceğini kaydetti.

Basın toplantısında paylaşılan verilere göre Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerden gelecek katılımcılar, fuardaki tüm yabancı katılımcıların neredeyse yarısını oluşturacak.

Dünyanın ulusal düzeydeki ilk tedarik zinciri fuarı olan CISCE, "Ortak Gelecek İçin Dünyayı Birleştirmek" temasıyla 28 Kasım ile 2 Aralık tarihleri arasında Beijing'de düzenlenecek.