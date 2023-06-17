ABD'li Enerji Şirketleri Karapara Grupları Üzerinden Siyasi Bağışlarla Dağıtım Şirketlerinin Elektrik Faturalarını Yükseltti

The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD'li enerji şirketleri karapara grupları üzerinden yaptığı en az 215 milyon ABD doları tutarında siyasi bağışlarla dağıtım şirketlerinin elektrik faturalarını yükseltmesini, güneş enerjisi projelerinin engellenmesini ve son yıllarda kendine yandaş siyasetçilerin seçilmesini sağladı.

LONDRA, 17 Haziran (Xinhua) -- İngiltere menşeli The Guardian gazetesinin haberine göre, ABD'li enerji şirketleri karapara grupları üzerinden yaptığı en az 215 milyon ABD doları tutarında siyasi bağışlarla dağıtım şirketlerinin elektrik faturalarını yükseltmesini, güneş enerjisi projelerinin engellenmesini ve son yıllarda kendine yandaş siyasetçilerin seçilmesini sağladı.

25 özel dağıtım şirketine ilişkin yapılan güncel bir analize referansta bulunan Perşembe günkü haberde, enerji şirketlerinin, nüfuz sahibi olmalarına dair endişeler giderek artarken, karapara bağışlarının yasa dışı yüzünün gizlendiği kaydedildi.

Habere göre, 2021 yılında Ohio'da FirstEnergy Corporation, kamu yardımları için karapara grupları vasıtasıyla siyasetçilere rüşvet verme suçunu mahkemede kabul etti.

Bu arada, Florida Power and Light, yüksek elektrik faturalarını karşısına alan ve çevre ve iklim gündemlerini merkeze alan beş siyasetçinin seçim yeterliliği için imza toplama süreçlerine müdahale ederek seçilmelerini önlemek için karapara kullandı.

Haberde çevreci sivil toplum kuruluşu Center for Biological Diversity'nin üst düzey yetkili avukatı Jean Su'nun "Biz, seçme şansı olmayan müşterileriz. Müşterilerin gerçekten istediği temiz enerji ve iklime karşı lobi faaliyetlerinin finanse edilmesi kamunun zararınadır" sözlerine yer verildi.