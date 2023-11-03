ABD'li Ekonomist Jeffrey Sachs: Çin'in Ekonomik Felaketi Haberleri Aptalca

Ünlü ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs, Çin'in dinamik ve yenilikçi bir ekonomi olduğunu ve önünde bol miktarda gelişme imkanı bulunduğunu söyledi.

WASHINGTON, 3 Kasım (Xinhua) -- Ünlü ABD'li ekonomist Jeffrey Sachs, ABD basınında çıkan "Çin'in ekonomik felaketi" ya da "çöküşüne" yönelik haberlerin "aptalca" olduğunu söyleyerek, Çin'in dinamik ve yenilikçi bir ekonomi olduğunu ve önünde bol miktarda gelişme imkanı bulunduğunu kaydetti.

Columbia Üniversitesi Sürdürebilir Kalkınma Merkezi Direktörü Sachs, bu hafta başında Xinhua'ya verdiği görüntülü söyleşide, "ABD basınında Çin'in ekonomik felaketi, çöküşü yahut beklenen Çin krizi hakkında çok sayıda saçma sapan, hatta daha sert bir ifadeyle aptalca yazılar çıkıyor. Ben bunlara inanmıyorum" dedi.

Çin'in dinamik ve yenilikçi bir ekonomi olduğunu kaydeden ünlü ekonomist, Çin'in fotovoltaik enerji, rüzgar türbinleri, sıfır karbonlu enerji bataryaları, elektrikli araçlar, hızlı demiryolu ve 5G gibi "dünyanın şu anda ihtiyaç duyduğu en önemli mal ve hizmetlerin çoğunun düşük maliyetli ve yüksek kaliteli üretimi konusunda başarılı" olduğunu vurguladı.

Ekonomist, "Tüm bunlar Çin'in son derece yüksek rekabet gücüne sahip olduğu alanlar" diye konuştu.

Sachs, Çin'in aynı zamanda Kuşak ve Yol İnisiyatifi gibi platformlar aracılığıyla gelişmekte olan birçok ülkeye, "bu teknolojilere ve Çin'in düşük maliyetli ve yüksek kaliteli altyapı ve sermaye ürünlerine yatırım yapmalarına yardım etmek üzere" finansman sağladığını da belirtti.

Sachs, ayrıca "Çin'in dünya çapında büyük bir pazara sahip olduğunu ve kendisini bekleyen büyük bir ihracat büyümesinin söz konusu olduğunu" savundu.

Ekonomist, Çin'in ihracatındaki büyümenin tek başına, bir noktaya kadar kapalı olan ABD pazarına değil, tersine "dünya ekonomisinin en hızlı büyüyen kısmını temsil eden gelişmekte olan dünyanın çoğunluğuna" atfedilebileceğini belirtti.

Sachs, "Sonuç olarak, Çin'e baktığımda birçok inovasyon, yüksek kaliteli işgücü, kilit önemdeki pek çok teknolojide ilerleme, ayrıca sürdürülebilir kalkınma için ihtiyaç duyduğumuz mal ve hizmetlerin düşük maliyetli üreticisi olma becerisini görüyorum" ifadelerini kullandı.

Ekonomist, "Bana göre tüm bunlar Çin'in önünde tüm dünyaya hakiki fayda sağlayacak çok fazla başarılı kalkınma imkanı bulunduğuna işaret ediyor" dedi.