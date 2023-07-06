ABD'li Biyoteknoloji Şirketi Moderna, Shanghai'da Yatırım Yapacak

SHANGHAİ, 6 Temmuz (Xinhua) -- ABD'li biyoteknoloji şirketi Moderna, Çarşamba günü Shanghai'daki yerel yetkililerle bir stratejik işbirliği anlaşması imzaladı. Şirket, kentin Minhang bölgesinde kurulumu yapılacak mevcut mRNA ilaç boru hattı ile Çin ana karasında ilk kez yatırım yapmayı planlıyor.

Şirket, Çarşamba günü Shanghai'da düzenlenen imza töreninde biyomedikal yatırım, araştırma ve geliştirme (Ar-Ge), üretim ve ticarileştirme alanlarında belediyenin ekonomi ve enformasyon komisyonu ve Minhang ilçe yönetimi ile işbirliği yaptığını duyurdu.

Şirketin Çin ana karasındaki ilk yatırım projesi, ülkenin pazar taleplerine odaklanacak. Şirket, mRNA ilaç boru hatlarını Minhang'da kuracak ve yeni ilaçlar üzerinde klinik deneyler yapacak, ürünlerini pazara sürmek için başvuruda bulunacak ve ürünlerini Çin'de üretip satacak.

Moderna, Minhang bölgesinde biyoteknoloji şirketi şubesinin resmi kaydını yaptırarak Çin'deki merkezini burada kurdu. Şirket, Çin'deki genel merkezi bünyesinde yatırım yönetimi, Ar-Ge, satış, üretim gibi konularla ilgilenecek tamamıyla kendisine ait bağlı şirketler kurmayı planlıyor.

Dünyanın önde gelen mRNA aşı geliştiricilerinden biri olan Moderna, mRNA tabanlı ilaçlara yönelik Ar-Ge ve virüs önleme teknolojileri de dahil olmak üzere kanser immünoterapisine odaklanıyor.