ABD İthalat ve İhracat Fiyat Endeksleri Temmuz'da Artış Gösterdi

ABD'de ithalat fiyat endeksi temmuzda aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi de yüzde 0,1 artış kaydetti.

ABD Çalışma Bakanlığı, temmuz ayına ilişkin ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ithalat fiyat endeksi temmuzda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı.

Piyasa beklentisi, ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,1 artması yönündeydi. Endeks, haziran ayında yüzde 0,1 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, temmuzda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 0,2 düştü.

İhracat fiyat endeksi de temmuzda aylık bazda yüzde 0,1 arttı.

Piyasa beklentisine paralel bir artış kaydeden ihracat fiyat endeksi, haziranda yüzde 0,5 artmıştı.

Endeks, temmuzda geçen senenin aynı ayına göre de yüzde 2,2 artış kaydetti.