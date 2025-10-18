Haberler

ABD, İthal Orta ve Ağır Hizmet Araçlarına Tarife Getiriyor

Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlar ile otobüslere yüksek tarifeler uygulanacağını açıkladı. Bu adımın, ulusal güvenliği güçlendirmek ve yerli üretimi teşvik etmek amacıyla alındığı vurgulandı.

NEW ABD Başkanı Donald Trump, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonlar, bunların parçaları ve otobüslere tarife uygulanmasını öngören bildiriye imza attı.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde yer alan bildiride, orta ve ağır hizmet araçlarının askeri lojistik, afet müdahalesi, kritik altyapı taşımacılığı gibi alanlarda ulusal güvenlik açısından vazgeçilmez olduğu vurgulandı.

ABD'nin 1950-1990 yıllarında bu alanda lider olduğu ancak üretimin yurt dışına kayması sonucu ithalat oranının yükseldiğine işaret edilen bildiride, motor, batarya, transmisyon gibi birçok parçada ve otobüs üretiminde yabancı tedarikçilere bağımlılığın arttığı kaydedildi.

Bildiride, 1 Kasım'dan itibaren ithal edilen orta ve ağır hizmet araçları ile bunların parçalarına yüzde 25, otobüslere de yüzde 10 tarife uygulanacağı belirtildi.

Söz konusu tarifelerin amaçlarına da yer verilen bildiride, gümrük vergilerinin tedarik zincirlerini güçlendireceği, endüstriyel dayanıklılığı yükselteceği, ABD'deki vasıflı iş gücünü genişleteceği ve ABD'de üretilen orta ve ağır hizmet araçları, bunların parçaları ve otobüslerin pazar payını artıracağı ifade edildi.

Bildiride, Kanada ve Meksika'dan ithal edilen ve ABD-Meksika-Kanada Anlaşması (USMCA) kapsamında tercihli tarife uygulamasına uygun olan ürünlere, bu gümrük vergilerinin yalnızca ABD dışında üretilen bileşenler için uygulanacağı kaydedildi.

Yüzde 3,75 gümrük vergisi kesintisi

Trump'ın imzaladığı bildiride ayrıca, 2030'a kadar ABD'de monte edilen orta ve ağır hizmet tipi kamyonların toplam değerinin yüzde 3,75'i kadar tarife kesintisi uygulanacağı açıklandı.

Bildiride, bu kesintinin kamyon motoru üreticileri için de geçerli olacağına işaret edilerek, otomobil üreticilerinin aynı orandaki teşvikten yararlanma süresinin de 2030 yılına uzatıldığı aktarıldı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
