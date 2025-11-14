Haberler

ABD, İsviçre ve Lihtenştayn ile Yeni Ticaret Anlaşması Müzakerelerine Başladı

Güncelleme:
Beyaz Saray, ABD'nin İsviçre ve Lihtenştayn ile gerçekleştirmeyi hedeflediği yeni ticaret anlaşmasının detaylarını açıkladı. 2026'nın ilk çeyreğine kadar tamamlanması planlanan anlaşmada, karşılıklı ticaretin artırılması ve yatırım teşvikleri bulunuyor.

NEW Beyaz Saray, ABD'nin İsviçre ve Lihtenştayn ile gelecek yıl sonuçlandırmayı hedeflediği ticaret anlaşmasının ana hatlarını duyurdu.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde, ABD-İsviçre-Lihtenştayn karşılıklı ticaret anlaşması çerçevesine dair yapılan ortak açıklama yayımlandı.

Açıklamada, söz konusu ülkelerin 2026'nın ilk çeyreğine kadar sonuçlandırmayı hedefledikleri yeni bir adil, dengeli ve karşılıklı ticaret anlaşmasını müzakere etmek konusunda uzlaştığı kaydedildi.

İsviçre'nin ABD'ye 5 yılda bütün eyaletlere yayılacak şekilde en az 200 milyar dolarlık yatırım yapılmasını teşvik edeceği aktarılan açıklamada, Lihtenştayn'ın 300 milyon dolar yatırım yapmayı ve özel sektörünün ABD'deki istihdamını 5 yılda yüzde 50 artırmayı hedeflediği ifade edildi.

Açıklamada, ABD'nin karşılıklı tarifelerin uygulanmasında, İsviçre ve Lihtenştayn'ın bu yatırımlar ve buna bağlı istihdam oluşturma konusunda uygun adım atıp atmadığını belirleyeceği vurgulandı.

İsviçre ve Lihtenştayn'ın ABD'nin tüm sanayi ürünlerinden ve birçok tarım ürününden gümrük vergisi almayacağı bildirilen açıklamada, ABD'nin ise bu ülkelerden gelen ürünlere yüzde 15 veya "en çok kayırılan ülke" gümrük vergisi oranından yüksek olanı uygulayacağı kaydedildi.

Açıklamada, ilaç ve yarı iletkenler için tarife üst sınırının ise yüzde 15 olacağı aktarıldı.

İsviçre ve Lihtenştayn dijital hizmet vergisi uygulamayacak

Tarife dışı engellerin çözümü konusunda ülkelerin uygunluk değerlendirme kuruluşlarını karşılıklı olarak tanınacağı belirtilen açıklamada, ABD Gıda ve İlaç İdaresi (FDA) onaylı tıbbi cihazların İsviçre tarafından kabulünün kolaylaşacağına işaret edildi.

Açıklamada, İsviçre ve Lihtenştayn'ın dijital hizmet vergileri uygulamaktan kaçınmaya devam etme niyetinde olduğu ifade edildi.

Üç ülkenin ekonomik güvenlik konusunda işbirliğini güçlendireceğinin altı çizilen açıklamada, yaptırımlar, ihracat kontrolleri, yatırım incelemeleri ve tedarik zinciri güvenliği konularında daha yakın çalışacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Haberler.com
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
