ABD, İran ve Venezuela'yı hedef alan yeni yaptırımlar açıkladı

Güncelleme:
ABD yönetimi, İran'ın Venezuela ile insansız hava aracı ticaretine katkıda bulunan bir şirketin de aralarında olduğu 10 kişi ve kuruluşu yaptırım listesine ekledi. Yaptırımlar, iki ülkenin silah ticaretini hedef alıyor.

İran'ın İHA ve füze programlarının, Orta Doğu'daki ABD ve müttefik personeli için tehdit oluşturduğu ve Kızıldeniz'de ticari taşımacılığın istikrarını bozduğu vurgulanan açıklamada, İran'ın Venezuela'ya sağladığı konvansiyonel silahların ise Batı Yarımküre'de ABD'nin çıkarları için bir tehdit oluşturduğu kaydedildi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
500

