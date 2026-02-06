Haberler

ABD, Irak'a 90 milyon dolarlık olası askeri ekipman ve lojistik hizmet satışını onayladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Savunma Bakanlığı, Irak'ın yolcu araç tarama sistemleri için yaklaşık 90 milyon dolarlık askeri ekipman ve lojistik hizmet satışını onayladı. Satış, Irak'ın güvenlik alanındaki ihtiyaçlarını karşılamayı hedefliyor.

ABD, Irak'a, yolcu araç tarama sistemleriyle ilgili askeri ekipmanların ve lojistik hizmetlerin yaklaşık 90 milyon dolarlık olası satışına onay verdi.

ABD Savunma Bakanlığına (Pentagon) bağlı Savunma Güvenlik İşbirliği Ajansı (DSCA), söz konusu satışa ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamada, Irak'ın VACIS XPL binek araç tarama sistemlerini desteklemek için 7 gün 24 saat destek hizmeti dahil, Sözleşmeli Lojistik Hizmetlerinin (CLS) süresinin iki yıl uzatılmasını talep ettiği aktarıldı.

Irak yönetiminin düzeltici ve önleyici bakım hizmetleri ile yedek parça ve onarım desteği, yazılım güncellemeleri ve uzaktan izleme talebinde bulunduğu belirtilen açıklamada, ayrıca ABD hükümeti ve yüklenici firmalar tarafından sağlanacak mühendislik, teknik ve lojistik destek hizmetlerinin de istendiği kaydedildi.

Açıklamada, yaklaşık 90 milyon dolar değerindeki olası satışın Kongreye bildirildiği ifade edildi.

Olası satışın, Irak'ın sınırlarında Kimyasal, Biyolojik, Radyolojik, Nükleer (KBRN) maddeler, uyuşturucu ve diğer kaçak malların tespit edilmesine katkı sağlayacağı belirtilen açıklamada, satış neticesinde bölgedeki temel askeri dengenin değişmeyeceği vurgulandı.

Kaynak: AA / Elif Gültekin Karahacıoğlu - Ekonomi
Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Depremin simge isminin dinmeyen acısı

Şehri terk etti ama 6 Şubat'ı unutamadı! Simge ismin dinmeyen acısı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor

Canlı yayında cin çıkarıyordu: Son halini görenler tanıyamıyor
Genç manken evinde ölü bulundu

Sektör yasta! Genç manken evinde ölü bulundu
Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi

Dev banka kepenkleri kapatıyor! Onlarca şubenin fişi çekildi
''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli ağır oldu! Amedsporlu futbolcuya dev ceza

''Saç örme'' akımına katılmanın bedeli çok ağır oldu
Şenol Güneş'ten çok konuşulan yapay zeka sözleri

Yapay zeka için söyledikleri olay oldu
İki ilde kuvvetli yağış! Can kayıpları var

İki ili gece afet vurdu! Uyarıları dinlemedi bu halde bulundu