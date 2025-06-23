ABD İmalat Sanayi PMI Verileri Beklentilerin Üzerinde Gerçekleşti

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yeni açıklanan verilere göre, ABD'deki imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) haziranda 52 olarak belirlenerek piyasa beklentilerini aştı. Hizmet sektörü PMI ise 53,1 değerine geriledi.

NEW ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 52 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin haziran ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, haziranda geçen aya kıyasla değişim göstermeyerek 52 değerini aldı.

İmalat sektöründe genişlemeye işaret eden ve piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 51,1 değerini alacağı öngörülüyordu.

Hizmet sektörü verisi beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise haziranda aylık 0,6 puan azalışla 53,1'e geriledi.

Bu dönemde azalmasına karşın piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 52,9 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, mayısta 53,7 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da haziranda aylık bazda 0,2 puan azalarak 52,8 değerine indi. Endeks, mayısta 53 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Narin Güran'ın ağabeyi Enes'ten Yargıtay'a temyiz başvurusu

Narin Güran'ın tutuklu ağabeyinden yeni hamle
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yanlış duymadınız! Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı

Fenerbahçe yıldız futbolcuya neredeyse 60 kat zam yaptı
Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı

Bahar Candan'ın 'helvalı' paylaşımı vicdanları sızlattı
Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu

Dua Lipa, katıldığı geceye transparan elbisesi ile damga vurdu
İsrail ordusu: Yüzlerce Devrim Muhafızı askerini öldürdük

Karargaha bomba yağdı! Yüzlerce Devrim Muhafızı askeri öldürüldü
Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu

Bahçeli, isim vermeden Fatih Altaylı'yla ilgili konuştu
İran'dan jet misilleme! Füzenin düştüğü an kameraya böyle yansıdı

Jet misilleme! Ülke siren sesleriyle inledi, halk sığınaklara kaçtı
Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor: Maradona'dan sonra ilk

Bütün ülke milli yıldızımızı konuşuyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.