ABD İmalat Sanayi PMI Temmuzda Beklentilerin Altında Kaldı

NEW ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), temmuzda 49,5 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin temmuz ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sanayi PMI, temmuzda geçen aya kıyasla 3,4 puan azalarak 49,5 değerine düştü.

Temmuzda yedi ayın en düşük seviyesini gören endeks, haziranda 52,9 değerini almıştı.

İmalat sektöründe daralmaya işaret eden ve piyasa beklentilerinin altında gerçekleşen endeksin, 52,7 değerini alacağı öngörülüyordu.

Hizmet sektörü verisi beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise temmuzda aylık 2,3 puan artışla 55,2 oldu ve yedi ayın en yüksek seviyesine çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 53 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, haziranda 52,9 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI, temmuzda aylık bazda 1,7 puan artarak 54,6 değerine ulaştı.

Bileşik PMI da temmuzda yedi ayın en yüksek seviyesini kaydetti. Endeks, haziranda 52,9 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.