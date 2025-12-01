Haberler

ABD İmalat Sanayi PMI Kasımda 48,2'ye Geriledi

Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) tarafından açıklanan verilere göre, ABD imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) kasımda 48,2 değerine inerek, sektördeki daralmanın sürdüğünü gösterdi. Endeks, beklentilerin altında kalarak temmuzdan bu yana en düşük seviyeyi gördü.

ISM, kasım ayına ilişkin imalat sanayi PMI verisini açıkladı.

Buna göre, ISM imalat sanayi PMI kasımda bir önceki aya kıyasla 0,5 puan azalarak 48,2 değerine gerilerken, temmuzdan bu yana en düşük seviyesini gördü.

İmalat sektörünün üst üste dokuz aydır daraldığını gösteren endekse dair piyasa beklentisi, 49 değerini alması yönündeydi. Endeks, ekimde 48,7 değerini almıştı.

Üretim endeksi, kasımda aylık 3,2 puan artarak 51,4'e çıkarken, yeni siparişlere ilişkin endeks 2 puan azalarak 47,4'e indi. İstihdam endeksi de aynı dönemde 2 puan azalışla 44 değerine geriledi.

Bu dönemde imalat sanayisinin 4 alt sektöründe büyüme görülürken 11 sektörde daralma yaşandı.

Bilgisayar ve elektronik ürünleri, yiyecek, içecek ve tütün ürünleri, çeşitli üretim ile makine sektörlerinde büyüme kaydedildi.

Daralma yaşanan sektörler ise giyim, deri ve ilgili ürünler, ahşap ürünleri, kağıt ürünleri, tekstil fabrikaları, işlenmiş metal ürünleri, petrol ve kömür ürünleri, kimyasal ürünler, metalik olmayan mineral ürünleri, mobilya ve ilgili ürünler, ulaşım ekipmanları ile plastik ve kauçuk ürünleri oldu.

S&P Global'in imalat sanayisi PMI verisinde yukarı yönlü revizyon

S&P Global de kasım ayına ilişkin imalat sanayi nihai PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, imalat sektörü PMI verisi, kasımda 0,3 puan azalarak 52,2 değerini aldı.

Geçen aya dair öncü verilerde endeksin 51,9 değerini aldığı açıklanmıştı. Endeks, ekimde 52,5 olarak kaydedilmişti.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi



