ABD İmalat Sanayi PMI Kasım'da 4 Ayın En Düşük Seviyesine Geriledi

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), Kasım ayında 51,9 değerine düşerek 4 ayın en düşük seviyesini gördü. Hizmet sektörü PMI ise 55'e çıkarak beklentilerin üzerinde bir performans sergiledi.

S&P Global, ABD'nin kasım ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı.

Hizmet sektörü verisi beklentilerin üzerinde

ABD'de hizmet sektörü PMI ise kasımda aylık 0,2 puan artışla 55'e çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 54,6 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden ve 4 ayın en yüksek seviyesine çıkan endeks, ekimde 54,8 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da kasımda aylık bazda 0,2 puan artarak 54,8 değerine çıktı.

Piyasa beklentileri, söz konusu endeksin 54,5 değerini alması yönündeydi.

Bu dönemde 4 ayın en yüksek seviyesine ulaşan endeks, ekimde 54,6 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
