ABD İmalat Sanayi PMI Ekimde Beklentilerin Üzerinde 52,2 Oldu

ABD'de Ekim ayı imalat sanayi PMI, 52,2 değerine yükselerek piyasa beklentilerini aştı. Hizmet sektörü PMI da 55,2 olarak belirlendi. Bileşik PMI ise 54,8'e çıkarak son 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

NEW ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), ekimde 52,2 ile piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti.

S&P Global, ABD'nin ekim ayına ilişkin imalat, hizmet ve bileşik PMI öncü verilerini açıkladı. Buna göre, imalat sanayi PMI, ekimde geçen aya kıyasla 0,2 puan artarak 52,2 değerine ulaştı.

Bu dönemde imalat sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, eylülde 52 değerini almıştı. Piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 51,9 değerini alacağı öngörülüyordu.

Hizmet sektörü verisi de beklentileri aştı

ABD'de hizmet sektörü PMI ise ekimde aylık 1 puan artarak 55,2'ye yükseldi. Bu dönemde piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen endeksin, 53,5 değerini alacağı tahmin ediliyordu.

Hizmet sektöründe genişlemeye işaret eden endeks, eylülde 54,2 olmuştu.

İmalat ve hizmet sektörlerini kapsayan bileşik PMI da ekimde aylık bazda 0,9 puan yükselişle 54,8 değerine çıktı.

Bileşik PMI, ekimde 3 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Endeks, eylülde 53,9 değerini almıştı.

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değerler alması sektörde genişleme, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
