ABD İmalat Endeksi Ağustosta Yükselişe Geçti

ABD Merkez Bankasının (Fed) New York şubesinin açıkladığı imalat endeksi ağustosta 11,9 değerine çıktı.

New York Fed'in ağustos ayına ilişkin imalat endeksi raporu yayımlandı.

New York'ta imalat sektöründe faaliyet gösteren firmalarla yapılan anket sonucu hazırlanan rapora göre, imalat endeksi ağustosta 6,4 puan artışla 11,9'a yükseldi.

Kasım 2024'ten bu yana en yüksek seviyesini kaydeden endekse ilişkin piyasa beklentisi, bu dönemde eksi 1,2 olması yönündeydi.

Söz konusu dönemde sektör faaliyetlerindeki genişlemeye işaret eden endeks, temmuz ayında 5,5 değerini almıştı.

Yeni sipariş endeksi ağustosta 13,4 puan artışla 15,4'e, sevkiyat endeksi de 0,7 puan artarak 12,2'ye çıktı.

Gelecek 6 aylık görünüme ilişkin iyimserlik ise bu dönemde 8,1 puan azalışla 16'ya geriledi.

Üretim sektöründeki görünümle ilgili bilgi veren imalat endeksinin sıfırın üzerinde değer alması sektörde büyüme, sıfırın altında değer alması ise daralma olduğuna işaret ediyor.