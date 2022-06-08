ABD, ilk 4 ayda LNG ihracatının dörtte üçünü Avrupa'ya gerçekleştirdi - Haberler

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ABD, ilk 4 ayda LNG ihracatının dörtte üçünü Avrupa'ya gerçekleştirdi

AA - Murat Temizer - Ekonomi
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ABD, ilk 4 ayda LNG ihracatının dörtte üçünü Avrupa'ya gerçekleştirdi

ABD, ocak-nisan döneminde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yüzde 74'ünü Avrupa'ya gerçekleştirdi.

ABD, ocak-nisan döneminde sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) ihracatının yüzde 74'ünü Avrupa'ya gerçekleştirdi.

ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) yayımladığı son rapora göre, ülke, geçen yılın ocak-nisan döneminde sahip olduğu LNG'nin yüzde 34'ünü Avrupa'ya ihraç etmişti.

Asya piyasası ABD LNG'si için 2020 ve 2021'de ana hedef olmuş ve ihracatın yarısı bu bölgeye gerçekleştirilmişti.

Rapora göre, Avrupa'da yükselen LNG talebi ve ABD'nin ek ihracat kapasitesi gibi nedenlerle ABD yılın ilk 4 ayında LNG ihracatının yüzde 74'ünü Avrupa'ya gerçekleştirdi. Avrupa piyasasında Rusya ve Katar LNG'sinin payı ise yüzde 14 olarak kaydedildi.

Aralık 2021'den bu yana, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık, özellikle düşük doğal gaz depolama stokları nedeniyle rekor düzeyde LNG ithal ediyor.

Geçen yıl ocak-nisan aylarında yüksek miktarda LNG satın alan Çin, bu yılın aynı döneminde sadece 6 ABD LNG kargosu aldı.

AA / Murat Temizer - Ekonomi

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