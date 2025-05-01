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ABD ile Ukrayna Arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmzalandı

ABD ile Ukrayna Arasında Ekonomik Ortaklık Anlaşması İmzalandı
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ABD Hazine Bakanlığı, 'ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu' kurulması için anlaşma imzalandığını duyurdu. Bakan Scott Bessent, bu adımın Rusya'ya barış sürecine bağlılık gösterdiğini belirtti.

ABD Hazine Bakanlığı, ABD ile Ukrayna arasında 'ekonomik ortaklık' anlaşması imzalandığını duyururdu.

ABD Hazine Bakanlığı'ndan imzalanan 'ABD-Ukrayna Yeniden Yapılandırma Yatırım Fonu' kurulmasına yönelik anlaşmaya ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, ABD Başkanı Donald Trump'ın liderliğinde Hazine Bakanlığı ve ABD Uluslararası Kalkınma Finansmanı Kurumu'nun (DFC), program yönetimini tamamlamak ve ortaklığı ilerletmek için Ukrayna ile çalışacağı aktarıldı. ABD Hazine Bakanı Scott Bessent da konuya ilişkin değerlendirmesinde, Trump'ın Rusya-Ukrayna arasında kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik çabalarına dikkat çekti.

Bessent, "Bu anlaşma Rusya'ya, Trump yönetiminin uzun vadede özgür, egemen ve müreffeh bir Ukrayna'yı merkeze alan bir barış sürecine bağlı olduğunu açıkça göstermektedir" dedi. Anlaşmanın, bugüne kadarki askeri ve finansal desteği karşılığında ABD'ye Ukrayna'nın doğal kaynaklarına erişim imkanı sağlayacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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