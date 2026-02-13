Haberler

ABD ile Kuzey Makedonya, ticaret anlaşması çerçevesi üzerinde uzlaştı

Güncelleme:
ABD ve Kuzey Makedonya, ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek amacıyla adil ve dengeli ticaret anlaşması üzerinde uzlaştı. Anlaşma, iki ülkenin ihracatçılarının pazar erişimini artıracak ve gümrük vergilerini azaltacak.

NEW ABD ile Kuzey Makedonya'nın ikili ekonomik ilişkileri güçlendirmek üzere karşılıklı, adil ve dengeli ticaret anlaşması için bir çerçeve üzerinde uzlaştığı bildirildi.

Beyaz Saray'ın internet sitesinde, ABD ile Kuzey Makedonya'nın konuya ilişkin ortak açıklaması yayımlandı.

İki ülkenin karşılıklı, adil ve dengeli ticarete ilişkin bir anlaşma çerçevesi üzerinde mutabakata vardığı bildirilen açıklamada, bunun ikili ekonomik ilişkileri güçlendireceği ve iki ülkeden ihracatçılara birbirlerinin pazarlarına daha geniş erişim sağlayacağı vurgulandı.

Açıklamada, anlaşma kapsamında, Kuzey Makedonya'nın ABD'den ithal ettiği tüm sanayi ve tarım ürünlerine yönelik gümrük vergilerini kaldıracağı kaydedildi.

ABD'nin ise Kuzey Makedonya menşeli ürünlere uygulanan karşılıklı tarifeleri yüzde 15 seviyesinde tutacağı ifade edilen açıklamada, bazı ürünlerde ise sıfır gümrük uygulayacağı aktarıldı.

Açıklamada, iki ülkenin, anlaşmanın sonuçlandırılmasının ardından ticaret dengeleri ve diğer faktörleri dikkate alarak tarife değişikliklerini değerlendirebileceği belirtildi.

Anlaşma çerçevesindeki enerji fırsatlarına değinilen açıklamada, Kuzey Makedonya'nın Yunanistan ile arasında inşa edilen yeni doğal gaz ara bağlantı hattının tamamlanmasının ardından ABD'den sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) alacağı ifade edildi.

Açıklamada, Kuzey Makedonya'nın dijital hizmet vergisi uygulamama taahhüdünde bulunduğu kaydedildi.

ABD ve Kuzey Makedonya'nın ortak açıklamasında, iki ülkenin anlaşmanın nihai hale getirilmesi, imzaya hazırlanması ve gerekli iç prosedürlerin yerine getirilmesi için çalışacağı vurgulandı.

Kaynak: AA / Sevgi Ceren Gökkoyun - Ekonomi
