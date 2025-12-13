Haberler

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışmalar sürüyor

ABD ile 100 milyar dolarlık ticaret hedefi için çalışmalar sürüyor
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de çok verimli görüşmeler yaptıklarını, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine çıkartmak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ABD'de çok verimli görüşmeler yaptıklarını, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 100 milyar dolar hedefine çıkartmak için çalışmalara devam edeceklerini bildirdi.

ABD ile ikili ticari ve ekonomik ilişkileri geliştirmek amacıyla Washington'da temaslarda bulunan Bakan Bolat, gerçekleştirdiği üst düzey görüşmelere ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında eylül ayı sonunda yapılan görüşmenin iki ülke ilişkilerinde önemli bir dönüm noktası olduğunu, söz konusu görüşmenin siyasi ilişkiler ve bölgesel krizleri çözme noktasında Türkiye ile ABD arasındaki işbirliğinde hızlandırıcı bir etkisinin olduğunu söyledi.

İki liderin daha önce de iki ülke arasındaki ticareti 100 milyar dolara çıkarma hedefini ortaya koyduğunu anımsatan Bolat, "Biz de ticaret bakanları olarak bunun içini doldurmak ve buna hangi yol haritasıyla ulaşılacağını çalışmak zorundayız." dedi.

"İki ülke heyetleri arasında teknik düzeyde konular çalışılacak"

Bolat, Washington'daki temasları kapsamında ilk olarak ABD Ticaret Temsilcisi Jamieson Greer ve heyetiyle kapsamlı bir görüşme yaptıklarını ve bu görüşmenin 1,5 saat kadar sürdüğünü aktardı.

Ardından ABD Ticaret Odası ev sahipliğinde 20 civarında büyük, Türkiye'de yatırımları olan Amerikan şirketlerinin üst yöneticileriyle bir çalışma toplantısı gerçekleştirdiklerini belirten Bolat, son olarak ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick ile kapsamlı bir görüşme yaptıklarını kaydetti.

Bolat, "Çok verimli görüşmeler oldu. İki ülke heyetleri arasında teknik düzeyde konular çalışılacak. Türkiye ile ABD arasında geçen yıl 34 milyar dolara ulaşan, bu yıl da 38 milyar dolara ulaşması kesin olan dış ticareti, gelecek yıl rahatlıkla 40 milyar doların üzerine çıkarıp yakın gelecekte 50 milyar dolar bandına, orta ve uzun vadede de 100 milyar dolar hedefine çıkartmak için çalışmalara devam edeceğiz." diye konuştu.

Görüşmelerde dış ticaretle ilgili kurallar, mevzuatlar, Türkiye'ye daha fazla Amerikan yatırımlarının gelmesi için yapılacaklar ve beklentilerin de konuşulduğunu anlatan Bolat, 2 binin üzerinde Amerikan şirketinin Türkiye'de 15,5 milyar doların üzerinde yatırımı olduğunu hatırlattı.

"Türkiye ekonomisindeki büyüme perspektifini ortaya koyduk"

Bolat, Türkiye ve ABD arasında son yıllarda dijital hizmetler, enerji, havacılık ve savunma sanayi alanlarındaki yatırım ve işbirliklerine işaret ederek, Türkiye'nin ABD'ye ihracatını nasıl daha fazla artırabileceğinin de konuşulduğunu ifade etti.

ABD'li şirketlerin Türkiye'ye yönelik ilgisini "umduklarından çok daha iyi" bulduklarını dile getiren Bolat, eylül ayında New York'ta düzenlenen Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu sırasında ABD'li şirketlerin üst yöneticileriyle yapılan yuvarlak masa toplantılarında da "çok pozitif bir havanın" olduğunu anımsattı.

Bolat, "Üç yıldır BM toplantıları için eylül ayında yapılan New York ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanımızın heyetinde yer alıyorum. En olumlu yatırım havasını bu yıl görmüştüm. Mevcut yatırımı olanlar bunu genişletme, artırma planlarını ortaya koyuyor. Yeni firmalar da mevcutları takip ederek gelmek istiyor." diye konuştu.

Google'ın Turkcell ile birlikte toplamda 3 milyar dolarlık yatırım planının bunun somut örneği olduğunu aktaran Bolat, diğer şirketlerin de benzer planları olduğunu söyledi.

Bolat, "Biz de Türkiye ekonomisindeki büyüme perspektifini, milli gelirimizin 22 yılda 6 kat artışını, kişi başına milli gelirimizin 22 yılda dolar bazında 5 kat artışını, ihracata dayalı büyümenin ekonomiye nasıl güç kazandırdığını, mal ve hizmet ihracatının son 22 yılda ortalama 7,6 kat arttığını, yatırım teşviklerinin çok iyi olduğunu ortaya koyduk." ifadelerini kullandı.

"Hem yerli firmalarımızın hem de uluslararası yatırımcıların hizmetindeyiz"

Türkiye'ye son 22 yılda 280 milyar dolar doğrudan yatırım geldiğini, sadece bu yılın ilk 9 ayında doğrudan yabancı yatırımların yüzde 45 artışla 11,4 milyar dolara ulaştığını görüşmede anlattığını belirten Bolat, şunları kaydetti:

"Vakit hızlı geçiyor, acele etmelerini tavsiye ettik. Karşılaşabilecekleri sorunlar konusunda biz hem yerli firmalarımızın hem de uluslararası yatırımcıların hizmetindeyiz. Kanunlarımız, mevzuatlarımız itibarıyla herhangi bir ayrımcılık yapmadığımızı vurguladık. Türkiye'nin ekonomik büyümesi, kalkınması, halkımızın refah ve gelirinin artması noktasında uluslararası yatırımları teşvik ettiğimizi vurguladık."

Enerji, hava yolu taşımacılığı, savunma sanayi, yenilenebilir enerji, dijital hizmetler ile mevcut geleneksel sektörlerde önemli işbirliği imkanlarına dikkati çeken Bolat, "Türkiye yatırımlar açısından çok önemli, çekici, cazip bir ülke. Biz daha fazla yatırımın Türkiye ekonomisi, halkımızın refahı ve istihdamın artması için çok faydalı olacağına inanıyoruz." dedi.

Kaynak: AA / Dilara Zengin Okay - Ekonomi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Özkan Öztürk, uçak yolculuğu sırasında spikerlik yaptı

Onu daha önce böyle görmediniz! Uçaktaki yolcular şaştı kaldı
Kadro dışı kalan Mohamed Salah hakkında son karar çıktı

Kadro dışı kalan Salah hakkında son karar
Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti

Gerilim tırmandı! Dünyanın en güçlü üçüncü ordusu resti çekti
Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu! Yine çocuklarını ve torununu düşünmüş

Güllü'nün son doğum günündeki dileği yürekleri burktu
Kızının tutuklanmasının ardından Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti

Güllü'nün yıllar önce çocukları için söyledikleri dikkat çekti
Güllü ve kızının yıllar önceki anları dikkat çekti! O hareketler gözlerden kaçmadı

Kızıyla seneler önceki videosu çok konuşuldu! O hareketler göze çarptı
Adliye önünde toplananlar Güllü'nün kızına kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi

Adliye önünde halk Tuğyan'a kin kustu! Ağızlardan tek slogan yükseldi
Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler

Adım adım ilerliyorlar! 8 yerleşim yerini ele geçirdiler
GBT yapmak için giden polis kan donduran görüntüyle karşılaştı

Polis GBT yapmak için gitti, kan donduran görüntüyle karşılaştı
Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil: O kuralı kaldıralım

Sarıgül'ün futbolla ilgili teklifi öyle böyle değil
Adana'da torbacı olduğu öne sürülen şahıs canlı yayında intihar etti

Suç batağındaki isim, canlı yayında böyle intihar etti
Estetik bağımlısı sosyal medya fenomeninin şüpheli ölümü tartışma yarattı

Estetik bağımlısı fenomenin şüpheli ölümü, son paylaşımları olay oldu
title