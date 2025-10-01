ABD Hükümeti Kapanması: Başkan Yardımcısı Vance'tan Açıklamalar

ABD Başkan Yardımcısı JD Vance, Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle yaşanan hükümet kapanmasının o kadar uzun süreceğini düşünmediğini ifade etti.

Vance, Beyaz Saray'da düzenlenen basın brifinginde, federal hükümetin bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapanmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Demokratların düzensiz göçmenlere sağlık hizmeti sağlanması için milyarlarca dolarlık fon talep ettiğini iddia eden Vance, düzensiz göçmenlerin yararına hükümeti kapatmaya razı olduklarını söyledi.

Vance, kapanmanın uzun sürüp sürmeyeceğinin sorulması üzerine, "Bilmiyorum, Kongre'deki Demokratların ne yapacağını öngöremem ama aslında o kadar uzun sürecek bir kapanma olacağını düşünmüyorum." dedi.

Bunun kendi tahmini olduğunu vurgulayan Vance, bazı ılımlı Demokratların geri adım attıklarına dair bazı işaretler görüldüğünü ifade etti.

Kapanma devam ederse bazı çalışanlar işten çıkartılabilir

Vance, kapanmanın uzun sürmesi halinde gelecek haftalarda insanların ihtiyaç duyduğu temel hizmetleri almasını sağlamak için ellerinden geleni yapacaklarını, ancak kapanma devam ederse bazı çalışanları işten çıkarmak zorunda kalacaklarını aktardı.

Önceki hükümet kapanmalarından çalışanların işten çıkarılmak yerine ücretsiz izne çıkarıldığının anımsatılması üzerine Vance, "Öncelikle, çalışanlarla ilgili nihai bir karar vermedik. Söylediğimiz şey özellikle kapanma uzadıkça olağanüstü adımlar atmamız gerekebileceği." diye konuştu.

ABD Başkan Yardımcısı Vance, kapanmayı sona erdirmek için Senato'daki birçok Demokrat ve Cumhuriyetçiyle görüştüğünü belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt de hükümetin neden kapalı olduğu sorusunun yanıtının "Demokrat Parti'nin izlediği siyaset" olduğunu ifade etti.

Kapanmanın ekonomik büyümeye etkisine ilişin bir soruyu yanıtlayan Leavitt, bunun "kapanmanın ne kadar süreceğine" bağlı olduğunu aktardı.

Hükümet bütçe anlaşmazlığı nedeniyle kapandı

ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı.

Ülkede salı gece yarısı itibarıyla 2025 mali yılı sona ererken, federal hükümete yeni mali yılda finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı.

Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının süresinin uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken Cumhuriyetçilerin tasarısına destek vermeyi reddetmişti. Cumhuriyetçiler ise mevcut harcama düzeylerinde herhangi bir değişiklik içermeyen bir geçici bütçe tasarısında ısrar olmuştu.

Federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor?

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor.

Geçici bir bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde federal hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerine ara veriyor.

Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor.

"Temel personel" kategorisinde yer alan bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.