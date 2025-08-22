ABD Hükümeti Intel'in Yüzde 10 Hissesini Aldı

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, Intel'in yüzde 10 hissesini aldıklarını ve bu anlaşmanın ülke ekonomisini büyüteceğini belirtti. ABD'nin yarı iletkenler alanındaki liderliği pekişecek.

ABD Ticaret Bakanı Howard Lutnick, hükümetin yarı iletken üreticisi Intel'in yüzde 10 hissesini aldığın bildirdi.

Lutnick, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı açıklamada, "ABD artık büyük Amerikan teknoloji şirketlerimizden biri olan Intel'in yüzde 10'una sahip." ifadelerini kullandı.

"Tarihi" olarak nitelendirdiği anlaşmanın yarı iletkenler alanında ABD'nin liderliğini güçlendireceğini belirten Lutnick, bunun ülke ekonomisini büyüteceğini ve Amerika'nın teknolojik üstünlüğünü güvence altına almaya yardımcı olacağını aktardı.

ABD Başkanı Donald Trump da Oval Ofis'te düzenlenen bir etkinlikte, yarı iletken üreticisi Intel'in hükümete yüzde 10 oranında hisse vermeyi kabul ettiğini kaydetmişti.

Intel'in rakiplerine kıyasla geride kaldığına işaret eden Trump, konuyu Intel Üst Yöneticisi (CEO) Lip-Bu Tan ile geçen hafta yaptığı görüşmede gündeme getirdiğini anlatmıştı.

